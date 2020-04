Mission: Impossible 7 e 8 rinviati a causa del Coronavirus

Paramount Pictures ha scelto di spingere lontano dall'emergenza Coronavirus alcuni film di punta, tra questi i due sequel di Mission: Impossible.

Attraverso un aggiornamento proveniente dal SuperHeroHype, è noto da stanotte che Mission: Impossible 7 approderà nelle sale ora dal 19 novembre 2021, saltando così la precedente release del 23 luglio 2021. Inoltre l'altro sequel in produzione "Mission: Impossible 8" ha ottenuto una nuova data, ora l'uscita nelle sale è infatti fissata al 4 novembre 2022.

Ma Paramount ha scelto di rinviare anche altri titoli di punta. L'adattamento del noto videogame Dungeons and Dragons, per esempio, è stato rinviato al 27 maggio 2022, in precedente avrebbe dovuto esordire il 19 novembre 2021, data ora affidata a Mission: Impossible 7.

Cambia anche la data di uscita al cinema di The Tomorror War, lo sci-fi con Chris Pratt, che è ora atteso per il 23 luglio 2021.

Mission: Impossible 7

PRODUZIONE : Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

: Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST : Tom Cruise , Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

: Tom Cruise Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 19 novembre 2021.

Mission: Impossible 8

PRODUZIONE : Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

: Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.