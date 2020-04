Genevieve O’Reilly tornerà nell'universo Star Wars con Cassian Andor

Il cast della serie Star Wars su Cassian Andor continua a crescere, di stanotte la conferma dell'ingaggio di altre due nuove attrici.

The Hollywood Reporter ha confermato l'ingresso nel cast di Genevieve O’Reilly e Denise Gough. In realtà per quanto riguarda la O'Reilly si tratta di un gradito ritorno nell'universo Star Wars, dalla sua infatti la partecipazione a Rogue One nel ruolo di Mon Mothma, importante figura politica della Resistenza.

La celebre fonte non ha invece rivelato il ruolo che sarà assegnato alla Gough, mentre sembra dare per scontato l'ingaggio di Stellan Skarsgard, attore dato in trattativa solo qualche giorno fa.

CASSIAN ANDOR

PRODUZIONE : La serie avrà come showrunner Stephen Schiff. Il pilot vedrà come autore Tony Gilroy, co-sceneggiatore di Rogue One.

: La serie avrà come showrunner Stephen Schiff. Il pilot vedrà come autore Tony Gilroy, co-sceneggiatore di Rogue One. CAST : Diego Luna, Alan Tudyk, Stellan Skarsgard, Genevieve O'Reilly, Denise Gough.

: Diego Luna, Alan Tudyk, Stellan Skarsgard, Genevieve O'Reilly, Denise Gough. TRAMA : Al centro degli eventi raccontati ci sarà Andor e la storia sarà ambientata all’inizio della Ribellione contro l’Impero. Il progetto viene descritto come un thriller ambientato nel mondo delle spie.

: Al centro degli eventi raccontati ci sarà Andor e la storia sarà ambientata all’inizio della Ribellione contro l’Impero. Il progetto viene descritto come un thriller ambientato nel mondo delle spie. IN TV: Su Disney+ dal 2021.