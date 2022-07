Le anteprime nazionali di Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo si avvicinano, a ricordare le date scelte ci hanno pensato proprio i simpatici esserini gialli.

Le date scelte fissate oramai da tempo sono 8-9-10 agosto, proprio come ricorda il brevissimo video promozionale diffuso oggi attraverso i canali social. A tal proposito vogliamo segnalare che Minions 2 è stato presentato alla stampa durante la scorsa edizione del Taormina Film Fest, proprio come segnalato in questo nostro ultimo aggiornamento. Dopo le anteprime estive, il film sarà disponibile in tutte le sale italiane a partire dal 18 agosto.

Quest'estate alza il volume ⛱🎵💖🎶#Minions2 – Come Gru Diventa Cattivissimo, in anteprima 8-9-10 agosto e dal 18 agosto #SoloAlCinema: https://t.co/XygvISF3Fh 😎 pic.twitter.com/TXMtm50F82 — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) July 17, 2022

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO

Negli anni 70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru (il candidato all’Oscar Steve Carell doppiato in italiano da Max Giusti) è solo un dodicenne di periferia, che trama di conquistare il mondo dal suo scantinato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto— un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere- uniscono le forze come una famiglia strampalata. Insieme, costruiscono il loro covo, sperimentando con le loro prime armi e mettendo a segno le loro prime missioni. Quando il famigerato super gruppo di cattivi, i Malefici 6, spodesta il loro leader- il leggendario lottatore Wild Knuckles (vincitore dell’Oscar Alan Arkin)- Gru, loro fan sfegatato, si reca ad un colloquio per diventare il nuovo membro del gruppo. I Malefici 6 inizialmente non sono impressionati dall’aspirante cattivo, ma poi Gru li supera in astuzia, facendoli infuriare ritrovandosi ad essere improvvisamente il mortale nemico dei più cattivi al mondo. Con Gru in fuga, i Minions cercano di imparare l’arte del kung fu per aiutare Gru che finalmente scoprirà che anche i cattivi a volte hanno bisogno dell’aiuto degli amici.

Con le scene d’azione più spettacolari nella storia di Illumination, brulicante dell’umorismo sovversivo che contraddistingue il franchise, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo dà il benvenuto ad un nuovo, entusiasmante cast stellare di voci originali che include i Malefici 6: Taraji P. Henson nei panni di Belle Bottom, una leader cool e sicura di sé, la cui cintura funziona anche da mazza letale; Jean-Claude Van Damme, il nichilista Jean Clawed, armato (letteralmente) di un gigantesco artiglio robotico; Lucy Lawless è Nunchuck, il cui tradizionale abito da suora nasconde i suoi micidiali nunchaku; Dolph Lundgren è Svengeance, il campione svedese di pattinaggio a rotelle, che dispensa calci ai suoi nemici con pattini chiodati; e Danny Trejo come Stronghold, le cui mani di ferro giganti sono una minaccia per gli altri ma anche un peso per lui. Il film ha come protagonista anche Russell Brand nei panni del giovane Dottor Nefario, un aspirante scienziato pazzo, Michelle Yeoh nei panni di Master Chow, un’agopunturista abile nel kung fu, e Julie Andrews, vincitrice dell’Oscar, che interpreta l’egocentrica ed esasperante mamma di Gru.

Con alla guida i creatori originali del franchise, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo è prodotto da Chris Meledandri, visionario fondatore e CEO della Illumination, insieme ai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud. Il film vede il ritorno alla regia di Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions), mentre Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (dai film Pets – Vita da animali) servono in veste di co-registi, e sarà caratterizzato ancora una volta dall’iconica voce di Pierre Coffin nei panni dei Minions, e da una pazzesca colonna sonora anni ’70 curata dal leggendario produttore musicale e vincitore dei Grammy Jack Antonoff.