Una Megan Fox inedita nelle prime foto del thriller Till Death

Sono apparse in rete le prime foto di Till Death, thriller targato Millennium Media, con protagonista una inedita Megan Fox.

Messa da parte la fortunata esperienza col franchise Transformers, e passato il lungo periodo di inattività dovuto alle due gravidanze vissute con l’ex marito Brian Austin Green, l’attrice è pronta a tornare al centro dell’attenzione in ambito cinematografico, ed il thriller Till Death potrebbe essere un primo importante passo.

Il film è stato diretto dall’esordiente S.K. Dale, e mostrerà la Fox nei panni di una donna che si risveglia ammanettata al cadavere del marito. Oltre al risveglio shock, la donna dovrà cercare di sopravvivere ai due assassini assoldati per finire il lavoro.

Nel cast con Megan Fox anche Eoin Macken (The Night Shift), Aml Ameen (Sense8), Callan Mulvey (300: L’alba di un impero) e Jack Roth (Us and Them).

ECCO LE FOTO VIA COLLIDER