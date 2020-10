Nuovo poster per Soul, il cartoon Pixar in arrivo su Disney+

Disney+ ha rilasciato quest’oggi – via Imp Awards – un nuovo poster internazionale da Soul, l’ennesimo film d’animazione targato Pixar Animation.

Come oramai noto da tempo, il lancio di Soul salterà le sale cinematografiche per approdare direttamente su Disney+ dal 25 dicembre, decisione che non poteva non trovare l’opposizione degli esercenti, oramai logori dalle conseguenze sul settore dell’emergenza Covid-19.

Trovate il nuovo poster in fondo alla pagina.

SOUL

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Pete Docter. La colonna sonora originale sarà composta da Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross.

: Il film è stato diretto da Pete Docter. La colonna sonora originale sarà composta da Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross. CAST : Jamie Foxx, Phylicia Rashad, Tina Fey, Daveed Diggs, Questlove.

: Jamie Foxx, Phylicia Rashad, Tina Fey, Daveed Diggs, Questlove. TRAMA : Il sogno di Joe è diventare un musicista Jazz, ma proprio quando sta per fare il suo grande debutto un incidente inaspettato… farà allontanare la sua anima dal suo corpo. Verrà trasportato in un luogo fantastico dove le nuove anime ricevono le loro personalità, i loro interessi e le loro peculiarità prima di raggiungere la terra. Là farà amicizia con un’anima chiamata semplicemente “22” (doppiata da Tina Fey), che lo aiuterà a tornare sulla Terra.

: Il sogno di Joe è diventare un musicista Jazz, ma proprio quando sta per fare il suo grande debutto un incidente inaspettato… farà allontanare la sua anima dal suo corpo. Verrà trasportato in un luogo fantastico dove le nuove anime ricevono le loro personalità, i loro interessi e le loro peculiarità prima di raggiungere la terra. Là farà amicizia con un’anima chiamata semplicemente “22” (doppiata da Tina Fey), che lo aiuterà a tornare sulla Terra. DISTRIBUZIONE: Su Disney+ dal 25 dicembre 2020.

IL NUOVO POSTER