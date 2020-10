I Marvel Studios alla ricerca di sceneggiatori per il cinecomic Blade

Lo scorso anno i Marvel Studios hanno utilizzato il panel al San Diego Comic-Con per annunciare la futura realizzazione di un cinecomic incentrato sul fumetto Blade, ma da allora pochi aggiornamenti a riguardo.

In queste ore il The Hollywood Reporter ha redatto un lungo articolo i futuri progetti dei Marvel Studios e, riguardo Blade, ha svelato che attualmente è in pieno svolgimento l’estenuante ricerca di sceneggiatori.

Rircordiamo che le uniche notizie certe al momento riguardano il nome dell’interprete principale, ovvero il premio Oscar Mahershala Ali, e la possibile collocazione nell’immenso Marvel Cinematic Universe, ossia la Fase 5. Poi il nulla assoluto.

Non resta quindi attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito.

BLADE

: Il film sarà tratto dai celebri fumetti Marvel Comics, e farà parte della Fase 5 dell’MCU. DISTRIBUZIONE: Prossimamente.