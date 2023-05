Meg contro un T-Rex nel folle trailer di Shark 2: L’abisso

Come da promessa, Warner Bros poco fa ha diffuso in rete il trailer di Shark 2: L’abisso, sequel dell’action movie ispirato al romanzo di Steve Alten dal titolo Meg.

Il folle trailer si apre con una colossale sequenza ambientata durante l’era dei dinosauri con il gigantesco Megalodonte alle prese niente di meno che con un T-Rex. Una sequenza incredibile di apertura che serve per poi reintrodurre Jason Statham nel presente, nuovamente a caccia del predatore preistorico, stavolta non solo.

SHARK 2: L’ABISSO

Il film (in originale The Meg 2: The Trench) è stato diretto da Ben Wheatley, la sceneggiatura è opera di Dean Georgaris, e di Jon & Erich Hoeber, ispirata al romanzo di Steve Alten. Nel cast, con Jason Statham, anche Wu Jing, Sophia Cai, Page Kennedy, Sienna Guillory, Skyler Samuels e Sergio Peris–Mencheta. Alla produzione Lorenzo di Bonaventura e Belle Avery, con Catherine Ying, Li Ruigang, E. Bennett Walsh, Gerald Molen e Randy Greenberg nel ruolo di produttori esecutivi.

TRAMA: Tuffatevi in acque sconosciute con Jason Statham e con l’icona globale dell’action Wu Jing che guideranno una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell’oceano. Il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell’ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma.

Shark 2: L’abisso verrà distribuito negli USA dal 4 agosto, il Italia dal 3 agosto.

IL POSTER UFFICIALE

NUOVO SQUALO. VECCHIA PREDA. #Shark2, solo al cinema dal 3 agosto. pic.twitter.com/EJqze9gY96 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) May 8, 2023