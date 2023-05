Stasera il trailer di Shark 2: L’abisso, sequel di The Meg

In tarda serata la Warner Bros pubblicherà il primo trailer di Shark 2: L’abisso (The Meg 2: The Trench in originale).

Presentato in anteprima assoluta durante l’ultima edizione del CinemaCon di Las Vegas, il primo trailer di Shark 2 sarà uno dei piatti forti di giornata, con Jason Statham nuovamente pronto a battagliare con il famelico squalo primordiale. Nell’attesa, la Warner Bros ha diffuso in rete un poster, ed un motion poster abbastanza divertente.

Jon e Erich Hoeber hanno scritto la bozza più recente della sceneggiatura, e lo hanno fatto basandosi su un’idea di Dean Georgaris. Lorenzo di Bonaventura e Belle Avery saranno invece nuovamente coinvolti in cabina di produzione. Catherine Ying, Li Ruigang, E. Bennett Walsh, Gerald Molen e Randy Greenberg figurano invece come produttori esecutivi.

Il primo capitolo, così come il suo sequel, si è ispirato al romanzo di Steve Alten dal titolo Meg, con al centro dell’attenzione la scoperta di uno squalo preistorico (megalodonte) ancora in vita da parte di alcuni scienziati. Shark: Il Primo Squalo ha incassato oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo, divenendo una delle sorprese al botteghino del 2018.

IL MOTION POSTER

Meg 2: The Trench.



Trailer later today.pic.twitter.com/4xhs2t31rD — Bloody Disgusting (@BDisgusting) May 8, 2023