In arrivo un sequel di Lord of War con Nicolas Cage e Bill Skarsgard

Nicolas Cage tornerà presto nei panni del venditore di armi Yuri Orlov vestiti in Lord of War nel 2005 per un sequel dal titolo Lords of War.

Ieri Deadline ha confermato la volontà di andare avanti col progetto rivelando molti dettagli in merito alla produzione. Prima di tutto, come già anticipato, il film si intitolerà Lords of War, e vedrà Nicolas Cage affiancato da Bill Skarsgard (IT), e dal regista Andrew Niccol. Inoltre Philippe Rousselet e Fabrice Gianfermi (CODA, Lord of War) produrranno per Vendôme Pictures, così come Cage per Saturn Films, con Skarsgård nel ruolo di produttore esecutivo.

Il nuovo film vedrà Yuri Orlov (Nicolas Cage), il più famoso trafficante di armi al mondo, alle prese con un figlio, Anton (Bill Skarsgard), che non sapeva di avere. Come nella più tragica delle situazioni familiari, i due si scontreranno nello stesso ambito lavorativo, la vendita di armi. L’aspra rivalità tra padre e figlio, tra le altre cose, li vedrà rivaleggiare anche per la stessa donna.

Le riprese partiranno in autunno, e il progetto verrà presentato al mercato del prossimo Festival di Cannes.