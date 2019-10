L'attore Maxim Baldry è entrato a far parte del cast in costruzione della nuova serie tv ambientata nell'universo narrativo de Il Signore degli Anelli.

Secondo Collider l'attore avrebbe ottenuto un ruolo chiave nella serie in via di sviluppo in casa Amazon Studios. Al momento non è noto il ruolo, ma secondo il ben informato The One Ring pare che potrebbe trattarsi di Elros o Aldarion (umani), Cirdan (elfo), Elrond (mezzelfo) o persino di Sauron.

Il Signore degli Anelli (Serie tv Amazon)

La sceneggiatura della nuova serie tv è stata affidata nelle mani di Bryan Cogman, JD Payne e Patrick McKay. I primi due episodi sono stati affidati a J.A. Bayona.

Nel cast Markella Kavenagh, Will Poulter, Maxim Baldry.

L’accordo con la Tolkien Estate, la HarperCollins e la New Line Cinema, ottenuto da Amazon per 250 milioni di dollari, prevede che il colosso del reail online avvii la produzione entro due anni. Quanto ai costi, il preventivato budget di 500 milioni di dollari è destinato a raddoppiare, almeno secondo le stime, e quindi ad arrivare a un miliardo.

Il titolo ufficiale della serie tv non è stato ancora rivelato, ma è chiaro che conterà 5 stagioni, più un ipotetico spin-off.