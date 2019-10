In occasione dell'uscita nelle sale italiane di Jesus Rolls - Quintana è tornato, spin-off del cult Il Grande Lebowsky, il circuito The Space Cinema ha preparato una sorpresa per i fan.

Domani, giovedì 17 ottobre, The Space Cinema Moderno di Roma ospiterà i protagonisti della pellicola - John Turturro e Bobby Cannavale - i quali intratterranno il pubblico prima della proiezione delle 21:30.

Per maggiori informazioni sull'evento, ecco il comunicato stampa The Space Cinema.

JESUS ROLLS – QUINTANA È TORNATO

John Turturro e Bobby Cannavale incontrano il pubblico al The Space Cinema Roma Moderno

Appuntamento giovedì 17 ottobre alle ore 21.30

Roma, 15 ottobre 2019 – A ventidue anni dall’uscita de “Il Grande Leboswsky”, capolavoro dei fratelli Coen, John Turturro torna a vestire i panni del leggendario campione di bowling, Jesus Quintana, in un film da lui anche diretto e sceneggiato: Jesus Rolls – Quintana è tornato.

Nell’attesissimo spin-off de Il Grande Lebowski (e anche remake del film I Santissimi di Bertrand Blier) ritroviamo Jesus Quintana che, uscito di prigione, si trova nei guai insieme a due suoi nuovi amici altrettanto disadattati, interpretati da Bobby Cannavale (Boardwalk Empire, Homecoming) e Audrey Tautou (Il favoloso mondo di Amelie), con i quali deve sfuggire alle forze dell'ordine e a un parrucchiere armato di pistola. Completano il cast una serie di star come Susan Sarandon, Sonia Brag, Jon Hamm e Christopher Walken.

In occasione dell’uscita ufficiale del film nelle sale italiane, John Turturro, accompagnato da Bobby Cannavale, saluterà il pubblico del The Space Cinema Moderno di Roma giovedì 17 ottobre, prima dello spettacolo delle ore 21.30.

Per assistere alla proiezione è possibile acquistare l’ingresso in sala – già disponibile – sul sito ufficiale The Space Cinema a questo link. Lo spettacolo è incluso nella programmazione cui è possibile assistere anche con The Space Pass, l’abbonamento che consente la visione di tutti i film ed eventi in programmazione ogni giorno nei cinema The Space a soli 16,90 euro al mese.

Jesus Rolls - Quintana è Tornato

Il film è diretto ed interpretato da John Turturro, nel cast spazio anche per Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Susan Sarandon, Jon Hamm, Sonia Braga, e Christopher Walken.

La sinossi. John Turturro torna a vestire i panni di Jesus Quintana in una commedia irriverente in cui un trio di disadattati (John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola. Il loro viaggio si trasformerà presto in una fuga continua – dal folle parrucchiere, dalla legge e dalla società – durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d’amore fuori dagli stereotipi convenzionali…

Il film sarà distribuito in anteprima mondiale in Italia dal 17 novembre 2019.