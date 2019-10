Il casting relativo al quarto capitolo della saga Matrix continua a raccogliere interesse sul web, ed ora è il turno di un gradito ritorno: Jada Pinkett Smith.

A poche ore dall'annuncio dell'ingaggio di Neil Patrick Harris, Deadline ha rivelato che Warner Bros sta trattando per riportare nella saga Jada Pinkett Smith. La fonte specifica che le trattative al momento sono in corso. Ricordiamo che l'attrice ha interpretato Niobe sia in Matrix: Reloaded che in Matrix: Revolution.

Matrix 4

Le riprese inizieranno a febbraio 2020, con location Chicago.

Il film sarà diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures.

Il cast sarà composto da Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris.

Non esiste ancora una data di rilascio ufficiale.