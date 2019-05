Matthew Vaughn è tornato a parlare di Kingsman 3, svelando qualche nuovo piccolo dettaglio su quello che quello che potrebbe mostrare al cinema.

Impegnato nel tour promozionale di Rocketman – di cui è produttore – Matthew Vaughn ha aggiornato brevemente sullo stato dello sviluppo di Kingsman 3, definendolo l’epilogo della storia dietro il rapporto tra i personaggi di Eggsy (Taron Egerton) e Harry (Colin Firth).

Il regista ha anche svelato che i piani per iniziare la produzione riguarderebbero fine 2019, o al massimo inizio 2020, ovviamente riprese di The Great Game (il prequel di Kingsman attualmente in produzione) permettendo.

Non resta che attendere nuovi dettagli su quello che, a questo punto, possiamo definire l’ultimo capitolo della trilogia (prequel a parte).