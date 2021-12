Matrix Resurrections: nuovo trailer per l’avvio della prevendita dei ticket

E’ ufficialmente partita la prevendita dei ticket negli Usa di Matrix Resurrections, atteso quarto capitolo della celebre saga fantascientifica targata Warner Bros.

Come nuovo atto della campagna promozionale, la prevendita dei ticket è stata accompagnata dal rilascio di un nuovo trailer, lo trovate in fondo alla pagina. Ricordiamo che l’uscita americana di Matrix Resurrections è fissata per il 22 dicembre.

Il primo film ha compiuto 20 anni nel 2019. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali). A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.

MATRIX RESURRECTIONS

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel mese di febbraio, con location Chicago. Il film è stato diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures. CAST: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Daniel Bernhardt, Christina Ricci. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 22 dicembre 2021.