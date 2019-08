L'amore tra Cara Delevingne e Ashley Benson si è prodotto alla fine in un SI esclamato in gran segreto a Las Vegas.

Ebbene si, le due giovanissime stelle hollywoodiane hanno pronunciato il fatidico SI in quel di Las Vegas, ed ora sono finalmente unite nel sacro vincolo del matrimonio. A confermare l'avvenuta segretissima cerimonia è stato un post del tabloid The Sun Old Sunday, il cui interno riporta le parole di Michael Kelly, proprietario della cappella in cui si è svolta la cerimonia.

Erano assolutamente sicure dell'importanza di quello che stavano facendo, e naturalmente sorridenti e felicissime.

Non ci sono stati tantissimi ospiti, o curiosi, ma soltanto amici hollywoodiani del calibro di Sophie Turner con il neo marito Joe Jonas, gli altri due Jonas Brothers e la splendida Charlize Theron.

Nessuna foto dell'evento è al momento apparsa in rete, ma è chiaro che spetterà alle due sposine regalare qualche dettaglio maggiore nei prossimi giorni. A noi non resta che augurar loro le nostre felicitazioni!!!