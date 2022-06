Manny Montana avrà un ruolo nella serie Ironheart

Il cast della futura serie Ironheart ha dato oggi il suo benvenuto a Manny Montana, attore apprezzato nella serie Good Girls.

SuperHeroHype ha riferito che i Marvel Studios non hanno voluto commentare la natura del ruolo affidato all’attore, ma che comunque sarà regolare. Manny Montana, oltre ad apparire in tutte le stagioni di Good Girl, ha fatto parte del cast di Mayans MC, e sarà tra le new entries nel cast di Westworld; al cinema, invece, si è fatto apprezzare per piccoli ruoli in The Mule e Blackhat.

Ricordiamo che Riri Williams (aka Ironheart), prima di ottenere una serie tutta sua indirizzata su Disney+, apparirà in Black Panther: Wakanda Forever, uno dei prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe.

IRONHEART

PRODUZIONE: La serie sarà scritta da Chinaka Hodge, per lei anche il ruolo di showrunner. I Marvel Studios produrranno con Kevin Feige. La Proximity Media di Ryan Coogler co-produrrà, mentre Sam Bailey e Angela Barnes si occuperanno della regia dei sei episodi. Le riprese partiranno ad Atlanta dal mese di giugno. CAST: Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross, Harper Anthony, Manny Montana. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.

PERSONAGGIO: Riri Williams è un’adolescente prodigio della scienza moderna che modella una personalissima armatura sul design del suo mito, Tony Stark.