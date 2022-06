Paul Reiser sarà nel cast della terza stagione di The Boys

L’attore veterano Paul Reiser farà parte del cast della terza stagione di The Boys, la fortunata serie in onda su Prime Video.

SuperHeroHype ha riferito che l’attore nella serie avrà il ruolo di The Legend, personaggio amato dai fan del fumetto originale, creato tra l’altro da Garth Ennis e dell’artista Darrick Robertson come versione ironica dello Stan Lee della Marvel. La fonte ha aggiunto che Paul Reiser apparirà nel quinto episodio in onda dal prossimo venerdì. Trovate una foto di The Legend in fondo alla pagina. Ricordiamo che The Boys ha ottenuto di recente il rinnovo per una quarta stagione (qui l’aggiornamento).

Paul Reiser di recente si è fatto apprezzare per la sua presenza in un’altra serie di grandissimo successo, parliamo ovviamente di Stranger Things, mentre in passato ha partecipato a film iconici quali Aliens di James Cameron, Beverly Hills Cop ed il suo sequel.

THE BOYS

PRODUZIONE: The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. CAST: Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden, Paul Reiser. DISTRIBUZIONE: Dal 3 giugno 2022 su Prime Video. La quarta stagione è stata confermata.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.