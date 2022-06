Lightyear – La vera storia di Buzz parte subito in testa nel Box Office Italia, scivola in seconda posizione Jurassic World il Dominio.

Nell’ultimo giorno di obbligatorietà per la mascherina in sala, il botteghino nazionale si ritrova alle prese con un avvicendamento in prima posizione. L’ex leader Jurassic World il Dominio giovedì si è visto sorpassare dall’attesa new entry Lightyear – La vera storia di Buzz. Il nuovo film d’animazione targato Disney/Pixar, infatti, ha esordito in testa con un incasso di 183 mila euro.

Jurassic World il Dominio si è dovuto accontentare di un secondo posto da 143 mila euro, ed un parziale ora giunto a quota 5.66 milioni. In terza posizione Top Gun: Maverick ha incassato altri 136 mila euro, per un totale di 8.95 milioni. Nel resto della classifica si registra il quarto posto di Jujutsu Kaisen 0 – The Movie con 100 mila euro, ed un totale di 980 mila, ed il quinto di Esterno Notte – Parte 2 con soli 12 mila euro (totale 140 mila).

Fonte: Cinetel