Mad Max: Anya Taylor-Joy sarà Furiosa nel prequel di Fury Road

La Warner Bros ha ufficialmente dato il via libera al prequel di Mad Max: Fury Road incentrato su Furiosa. Ad interpretare il ruolo sarà Anya Taylor-Joy.

Dopo tante chiacchiere – e polemiche velate – il ruolo della giovane Furiosa è andato alla talentuosa Anya Taylor-Joy (Split), proprio a confermare delle indiscrezioni che da mesi giravano in rete.

George Miller tornerà in cabina di regia, così come in quella produttiva in compagnia di Doug Mitchell e alla loro Kennedy Miller Mitchell. La sceneggiatura è stata scritta da Miller insieme a Nico Lathouris: il duo ha scritto Mad Max: Fury Road, che ha vinto sette Oscar.

Secondo l’aggiornamento proveniente da Deadline, inoltre, il cast comprenderà i volti noti di Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II.

Non è ancora chiaro quando Miller e company partiranno con la produzione che, ovviamente, partirà dall’Australia, così come accaduto per quanto riguarda Mad Mad: Fury Road.

Rimane la delusione di Charlize Theron, e di tutti quelli che speravano in un suo ringiovanimento digitale, tecnica solo paventata – e subito bocciata – dallo stesso Miller in una vecchia intervista.