L’attrice Lidya Jewett è entrata a far parte del primo dei tre capitoli del reboot della saga iconica “L’esorcista“.

A confermare l’ingaggio della giovanissima attrice è stato stanotte un aggiornamento proveniente da Deadline in cui si ipotizza che, vista l’età di Lydia, il ruolo possa essere simile a quello che vestì Linda Blair nel primo iconico film. Chiaramente la fonte non conferma al momento questa ipotesi. Dal canto suo Lydia Jewett si è fatta notare nel recente passato nel cast secondario di film quali Black Panther e Il diritto di contare, ragion per cui L’esorcista potrebbe essere il primo vero ruolo da protagonista della sua giovane carriera.

Nel cast, con Lydia Jewett, al momento sono confermati Leslie Odom Jr., Ann Dowd ed Ellen Burstyn, quest’ultima nuovamente nel ruolo interpretato nel primo film, ovvero quello di Chris MacNeil.

David Gordon Green ha ottenuto il compito di riavviare la saga, con l’obiettivo magari di emulare il successo ottenuto con un’altra saga iconica “Halloween“. La nuova trilogia vedrà Jason Blum e la sua Blumhouse Productions in cabina di produzione, con lui anche la Morgan Creek. Il budget dell’intera trilogia dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 milioni di dollari.