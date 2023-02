MGM ha condiviso con la rete il primo trailer di The Covenant, il thriller diretto da Guy Ritchie con protagonista Jake Gyllenhaal.

Inizialmente intitolato The Interpreter, il film di Ritchie segue un sergente dell’esercito americano impegnato in una missione di salvataggio in Afghanistain. L’uomo da salvare è l’interprete che anni prima aveva fatto lo stesso con lui. La sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Guy Ritchie con Ivan Atkinson e Marn Davies. Il regista figura anche come produttore insieme a Atkinson, John Friedberg e Josh Berger.

Gyllenhaal di recente ha fatto parte del cast dell’action movie Ambulance, ma anche del cast vocale di Strange World – Un mondo misterioso. In carriera ha già affrontato ruoli militari quando ha partecipato a Jarhead (2005) e Source Code (2011).

Nel cast di The Covenant, oltre a Jake Gyllenhaal, figurano anche Dar Salim nei panni del suo interprete, Alexander Ludwig, Antony Starr, Jason Wong, Bobby Schofield, Sean Sagar, Sina Parvaneh, Emily Beecham, Cyrus Khodaveisi e Christian Ochoa.

Il film vedrà la luce nelle sale cinematografiche a partire dal 21 aprile 2023.

IL TRAILER