Oona Chaplin si aggiunge al cast in costruzione di Avatar 3

Con Avatar: La via dell’acqua ancora in sala è tempo di guardare al futuro del franchise, e più in particolare al casting di Avatar 3.

In una recente intervista approdata in rete via Empire Magazine il produttore Jon Landau ha confermato che l’attrice Oona Chaplin è salita a bordo del cast del terzo capitolo della saga (attualmente in fase di post-produzione). In particolare Landau ha riferito che la Chaplin, nota per la serie di successo Game of Thrones, nel film darà volto a Varang, il leader del Popolo della Cenere, una razza Na’vi più aggressiva aggressiva di quelle fino ad oggi viste nei due film approdati in sala. In passato erroneamente l’attrice era stata accostata al cast del secondo capitolo.

Landau all’interno dell’intervista ha anche spiegato che Avatar 4 (attualmente in fase di produzione) vivrà un importante salto temporale in vista del quinto capitolo, la cui ambientazione dovrebbe essere in parte sulla Terra. Il produttore ha spiegato a tal proposito che il pianeta Pandora paleserà nei prossimi capitoli grande sofferenza, tra sovrappopolazione e mancanza di risorse naturali, e che un viaggio verso la Terra per Jake Sully e la sua famiglia potrebbe essere l’unica ancora di salvataggio.

Avatar 3 sarà stato diretto da James Cameron. NEL CAST sono al momento confermati Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. La release al cinema è stata fissata per il 20 dicembre 2024.