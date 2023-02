In attesa del nuovo trailer, potrebbe esordire durante il prossimo Super Bowl, John Wick 4 è tornato a fare notizia in rete attraverso una serie impressionante di foto ufficiali.

Le immagini diffuse in rete per gentile concessione del fotografo ufficiale del film “Murray Close” (via Bloody Disgusting) mostrano il protagonista della pellicola “John Wick“, ma anche il look degli altri personaggi che verranno portati al cinema dal regista Chad Stahelski. A proposito, in alcuni scatti è anche possibile apprezzare il regista in compagnia dei membri del cast, una delle quali con la splendida Tour Eiffel sullo sfondo.

JOHN WICK 4

John Wick 4 è stato scritto e diretto da Chad Stahelski. Le riprese si sono tenute tra Francia, Germania e Giappone. In produzione anche uno spin-off dal titolo Ballerina, ed una serie tv che si intitolerà The Continental. NEL CAST Keanu Reeves, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Sharmier Anderson, Lance Reddick, Ian McShane, Clancy Brown. Nelle sale Usa dal 24 marzo 2023. In Italia dal 23 marzo.

TRAMA: John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

LA NUOVA GALLERIA FOTOGRAFICA