L’ULTIMA CENA: al via le riprese del film di Davide Minnella con Salvatore Esposito e Greta Scarano

Sono in corso a Roma le riprese del film L’ULTIMA CENA, esordio di Davide Minnella nel lungometraggio, con Salvatore Esposito e Greta Scarano, una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution.

Autore del soggetto è Stefano Sardo (La doppia ora, Il ragazzo Invisibile 1 e 2, la trilogia 1992-3-4, In Treatment), che firma la sceneggiatura insieme a Giordana Mari e Gianluca Bernardini e con la collaborazione di Salvatore Esposito.

Oltre a Greta Scarano e Salvatore Esposito, completano il cast de L’ULTIMA CENA Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso.

TRAMA

Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dal cuore buono, gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi, e si ritrova a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), una chef alla ricerca della perfezione. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto.

«Vorrei che questo film “profumasse” di realtà proprio come un piatto ben fatto – afferma il regista Davide Minnella – La buona cucina è a tutti gli effetti il terzo protagonista di questo film. È per questo motivo che ho chiesto alla chef stellata Cristina Bowerman di seguirci in questo straordinario percorso culinario fatto di piacere, di gusto, di sangue e di amore».

L’ULTIMA CENA prodotto da Fulvio e Federica Lucisano è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution.

Il film sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.