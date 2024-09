Luca Guadagnino corteggiato per un film DC Universe?

Il rumour di giornata arriva direttamente dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e più precisamente il regista Luca Guadagnino.

In concorso a Venezia 81 con il suo ultimo film dal titolo “Queer“, il regista italiano potrebbe, e sottolineiamo il condizionale, potrebbe essere finito nelle grazie di James Gunn e Peter Safran (i CEO di DC Studios) per la regia di uno dei prossimi capitoli del DC Universe in via di nascita. L’indiscrezione, e di questo al momento parliamo, arriva dal sempre ben informato insider Jeff Sneider.

Nel breve aggiornamento dell’insider, però, non si parla solo di Luca Guadagnino. Infatti, pare che la DC Studios abbia offerto il ruolo di Hal Jordan nella serie tv di HBO “Lanterns” a Josh Brolin (Thanos nell’MCU); l’insider ha aggiunto che, semmai Brolin dovesse rifiutare (attenzione sempre di rumours si tratta), il ruolo potrebbe essere offerto a Matthew McConaughey (True Detective), e successivamente a Ewan McGregor (Star Wars: Obi Wan).

Tornando a Guadagnino, da Venezia è arrivata la conferma che il suo Queer otterrà la distribuzione negli USA attraverso A24, trovate qui il nostro aggiornamento.

