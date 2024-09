Joker: Folie à Deux arriva a Venezia, intanto un nuovo spot

Nella giornata che celebra l’arrivo in laguna di Joker: Folie à Deux, dalla rete arriva un nuovo spot.

Joaquin Phoenix è sbarcato nelle ultime ore in laguna dove presenzierà con il regista Todd Phillips e la sua partner sul set “Lady Gaga” alla presentazione stampa internazionale Joker: Folie à Deux, film in arrivo nelle sale italiane dal 4 ottobre 2024. Ricordiamo che il film sarà presentato come Film in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

In attesa di ottenere le prime indiscrezioni sul parere della stampa, ecco che dal web spunta un nuovo interessante spot.

Put on a happy face. Joker: Folie à Deux – only in theaters and @imax, October 4. #JokerMovie #FilmedForIMAX pic.twitter.com/CqDld31gVg — Joker Movie (@jokermovie) September 3, 2024

Joker: Folie à Deux e le note di produzione

Joker: Folie à Deux è stato co-scritto e diretto da Todd Phillips, l’altro co-sceneggiatore è Scott Silver. “Folie à Deux” è il termine che significa “psicosi condivisa” o “disturbo delirante condiviso”, il che è probabilmente un riferimento alla presenza di Harley Quinn nel film. Le riprese si sono tenute tra New York e Los Angeles. La data di uscita del film al cinema è fissata per il 4 ottobre 2024. In Italia dal 2 ottobre.

NEL CAST Joaquin Phoenix, premio Oscar per la sua interpretazione nel primo capitolo, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey, Zazie Beets.

