The Irishman, il nuovo film diretto da Martin Scorsese, ha ottenuto il rilascio nelle sale italiane, anche se per pochi giorni. Dopo la presentazione durante la Festa del Cinema di Roma, dove parteciperà come film in concorso, The Irishman approderà nelle sale italiane dal 4 al 6 novembre, e lo farà grazie ad una stretta