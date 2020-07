Le prime uscite su Amazon Prime Video, Agosto 2020

Ecco la lista delle prime uscite interessanti su Amazon Prime Video, tra film e serie televisive.

FILM

Top Gun – 1 agosto 2020 . Il film di Tony Scott del 1986, con Tom Cruise protagonista.

. Il film di Tony Scott del 1986, con Tom Cruise protagonista. Steel Magnolias – 1 agosto 2020 . Un film drammatico diretto da Herbert Ross e con Shirley MacLaine, Sally Field, Julia Roberts.

. Un film drammatico diretto da Herbert Ross e con Shirley MacLaine, Sally Field, Julia Roberts. Arkansas – 5 agosto 2020. Un thriller poliziesco diretto da Clark Duke e con Liam Hemsworth protagonista.

Un thriller poliziesco diretto da Clark Duke e con Liam Hemsworth protagonista. The Peanut Butter Falcon – 6 agosto 2020 . Un film drammatico scritto e diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz, con protagonisti Shia LaBeouf e Dakota Johnson.

. Un film drammatico scritto e diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz, con protagonisti Shia LaBeouf e Dakota Johnson. Capone – 10 agosto 2020 . Un film biografico di Josh Trank e con Tom Hardy protagonista.

. Un film biografico di Josh Trank e con Tom Hardy protagonista. Chemical Hearts – 21 agosto 2020. Basato sul romanzo “Our Chemical Hearts” e interpretato da Lili Reinhart e Austin Abrams, racconterà una storia d’amore per adolescenti

Tra le serie tv, debutterà World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji. Si tratta di una docuserie di 10 episodi ospitata da Bear Grylls, in cui oltre 60 squadre di tutto il mondo gareggiano per 11 giorni per le giungle, le montagne e le acque delle Figi. Arriveranno anche i nuovi episodi di Clifford the Big Red Dog e Jessy and Nessy il 7 agosto 2020.

Se nei prossimi giorni saranno rivelati altri contenuti interessanti, vi aggiorneremo.