Il cast del futuro adattamento della serie a romanzi L’accademia del Bene e del Male continua a raccogliere nomi di grande rilievo in corso d’opera: è il turno di Laurence Fishburne e Michelle Yeoh.

La conferma del doppio ingaggio da parte di Netflix è arrivata questa sera attraverso un aggiornamento proveniente dal solito Deadline. La fonte, purtroppo, non regala spunti sui ruoli assegnati a Laurence Fishburne e Michelle Yeoh nel film. I due attori vanno ad affiancare così Charlize Theron, Kerry Washington, Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso.

L’ACCADEMIA DEL BENE E DEL MALE

PRODUZIONE: Il film commissionato da Netlfix sarà diretto da Paul Feig. L’accademia del bene e del male è il primo di una serie di sei libri firmati da Soman Chainani. La serie ha venduto in totale oltre 2.5 milioni di copie ed è stata tradotta in 30 lingue. L’ultimo sarà pubblicato dalla HarperCollins il 2 giugno. CAST: Charlize Theron, Kerry Washington, Sofia Wylie, Sophia Anne Caruso, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh.

Questa la sinossi del primo romanzo: Sophie e Agatha sono da sempre amiche del cuore e non vedono l’ora di scoprire cosa significhi studiare nella leggendaria Accademia del Bene e del Male, dove ragazze e ragazzi normali vengono preparati a diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe. Con i suoi eleganti abiti rosa, le scarpette di cristallo e la passione per le buone azioni, Sophie sa che otterrà ottimi voti nella Scuola del Bene. Agatha invece, con i vestiti neri e informi e il carattere scontroso sembra una perfetta candidata per la Scuola del Male. Quando arrivano all’Accademia le due ragazze fanno una scoperta sorprendente: Sophie finisce nella Scuola del Male a seguire lezioni di Imbruttimento, Trappole mortali e Storia della Cattiveria, mentre Agatha si ritrova nella Scuola del Bene, a lezione di Etichetta principesca. Si tratta di un errore? O forse il loro autentico carattere è diverso da ciò che tutti credono? Per Sophie e Agatha comincia un viaggio in un mondo straordinario, dove l’unico modo per uscire dalla fiaba è viverne una fino alla fine.

L’esalogia è così composta:

L’Accademia del Bene e del Male L’Accademia del Bene e del Male: Un mondo senza eroi L’Accademia del Bene e del Male: L’ultimo lieto fine L’Accademia del Bene e del Male: Missione per la gloria L’Accademia del Bene e del Male: Prima che sia per sempre L’Accademia del Bene e del Male: L’unico vero Re

Prossimamente su Netflix.