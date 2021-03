Questo pomeriggio Netflix ha diffuso in rete il primo trailer di Gli Irregolari di Baker Street, la nuova serie in arrivo sulla piattaforma digitale a partire dal prossimo 26 marzo.

Col trailer, Netflix ha anche svelato la nuova sinossi ufficiale della serie che recita quanto segue: “Ecco gli Irregolari: Bea, Jessie, Billy, Spike e Leo. Unisciti a questa scapestrata gang impegnata a scoprire i segreti demoniaci e misteriosi della Londra vittoriana al fianco del sinistro dottor Watson e del suo sfuggente partner Sherlock Holmes.”

GLI IRREGOLARI DI BAKER STREET

PRODUZIONE: La nuova serie Netflix è stata creata da Tom Bidwell, ed è basata sui personaggi presenti in molte delle opere opere di Sir Arthur Conan Doyle. A dirigere la maggior parte degli episodi è stato Johnny Allan (Endeavour), con lui anche Joss Agnew (The Split, Poldark) e Weronika Tofilska (Last Train). CAST: Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari, McKell David, Harrison Osterfield, Royce Pierreson, Henry Lloyd-Hughes.

TRAMA: “Benvenuti nella Londra del XIX secolo, dove un gruppo di giovani emarginati conosciuti come gli Irregolari cerca di risolvere crimini soprannaturali per conto del dottor Watson (Royce Pierreson) e del suo sfuggente partner, Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes). Mentre i crimini assumono un orrendo tono soprannaturale ed emerge un potere oscuro, gli Irregolari dovranno unirsi per sconfiggere forze molto più grandi di loro.”

Dal 26 marzo 2021 su Netflix.