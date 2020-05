The Last Heroes - Gli Ultimi Eroi è disponibile su Prime Video

“The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi” su Amazon Prime Video da oggi

Dopo tanta attesa, arriva su Amazon Prime Video Italia “The Last Heroes - Gli Ultimi Eroi”, il fantasy/horror di Roberto D’Antona

The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi, terzo film di Roberto D’Antona distribuito dalla CG Entertainment e prodotto da L/D Production Company, arriva oggi su Amazon Prime Video.

Dopo The Wicked Gift e Fino all’Inferno, The Last Heroes è finalmente pronto ad approdare anche lui sulla piattaforma streaming di Amazon per raggiungere le case di tutti gli appassionati del genere fantasy/horror e non solo.

Il pubblico si ritroverà immerso in un urban fantasy a tinte horror, ricco di azione e suspense, che racconta di come un gruppo di amici si ritrovi, dopo 20 anni, ad affrontare l’oscura entità con cui erano entrati in contatto da bambini che oggi minaccia la città in cui sono cresciuti e, forse, tutto il mondo.

Il film, vincitore di 28 premi Internazionali, è stato già distribuito all’estero in 68 Paesi sulla piattaforma Amazon Prime Video e in alcuni Paesi anche sulle piattaforme Apple TV, Tubi TV e Roku TV, mentre in Italia è disponibile in DVD e Blu-Ray oltre che sulle piattaforme CHILI, Infinity TV e CG Digital.

Nel cast troviamo lo stesso D’Antona nei panni del protagonista Alan, mentre ad interpretare l’oscura entità demoniaca, Kaisha, troviamo la bravissima Annamaria Lorusso affiancata dal suo viscido schiavo Sirio, interpretato da Alex D’Antona. A dare vita agli eroi del titolo ci sono Francesco Emulo, Nicole Blatto, Erica Verzotti e Fabrizio Narciso aiutati da un misterioso mago, interpretato da Mirko Giacchetti..

Sarà questa divertente avventura a tenerci compagnia nell’attesa che la L/D Production Company annunci la data di uscita del tanto atteso film horror Caleb.