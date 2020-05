L'Academy potrebbe decidere di rinviare gli Oscar 2021

Il Coronavirus ha cambiato inevitabilmente le nostre vite e, tra le altre cose, anche il mondo del cinema ha dovuto adeguarsi alle norme di sicurezza. Così, l'Academy starebbe valutando il rinvio degli Oscar 2021.

Al momento, la data fissata per i prossimi Oscar sarebbe il 28 febbraio, ma nel caso di un'eventuale slittamento potrebbe ampliarsi il periodo di uscita in sala dei film presi in considerazione per concorrere alla statuetta - quindi non più dal 1 gennaio al 31 dicembre - anche se per ora non ci sono notizie ufficiali al riguardo.

Ma non è finita qui. Vista la quantità di film finiti direttamente in streaming, la Directors Guild of America (DGA) e la Producers Guild of America (PGA) hanno deciso di cambiare regolamento consentendo proprio a quei film usciti in streaming o su piattaforme VOD di partecipare alla selezione.

Chissà se anche l'Academy deciderà di cambiare il regolamento o se resterà sui propri passi...