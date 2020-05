Apple Tv+ distribuirà Greyhound, il dramma bellico con Tom Hanks

Apple distribuirà Greyhound attraverso la propria piattaforma digitale, i diritti del dramma bellico con Tom Hanks sono stati acquisiti con esborso economico straordinario.

Atteso nelle sale americane per il mese di giugno, Greyhound approderà direttamente in digitale, ed in esclusiva assoluta per Apple Tv+. L'acquisizione dei diritti di distribuzione è arrivata con cifre spettacolari, si parla infatti di circa 70 milioni di dollari, la più alta mai pagata dal colosso.

Non ci sono al momento notizie riguardo la data di rilascio, vi aggiorneremo a riguardo.

GREYHOUND

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Aaron Schneider. Tra i produttori Tom Hanks con la Playtone insieme a Gary Goetzman.

: Il film è stato diretto da Aaron Schneider. Tra i produttori Tom Hanks con la Playtone insieme a Gary Goetzman. CAST : Tom Hanks, Elisabeth Shue, Rob Morgan, Stephen Graham, Tom Brittney, Manuel Garcia-Rulfo

: Tom Hanks, Elisabeth Shue, Rob Morgan, Stephen Graham, Tom Brittney, Manuel Garcia-Rulfo TRAMA : La pellicola sarà ispirata a fatti realmente accaduti. La storia segue un comandante della marina di nome Ernest Krause (Hanks) che viene assegnato al comando di un cacciatorpediniere chiamato Greyhound. L’uomo attraverserà l’Oceano Atlantico braccato dagli U-Boot nazisti

: La pellicola sarà ispirata a fatti realmente accaduti. La storia segue un comandante della marina di nome Ernest Krause (Hanks) che viene assegnato al comando di un cacciatorpediniere chiamato Greyhound. L’uomo attraverserà l’Oceano Atlantico braccato dagli U-Boot nazisti IN TV: In esclusiva su Apple Tv+