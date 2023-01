Prime Video ha da poco rilasciato il biopic Lamborghini – The Man Behind the Legend con Frank Grillo nel ruolo del celebre Ferruccio Lamborghini. Questa la recensione.

Alla fine del secondo conflitto mondiale, Ferruccio (Frank Grillo) torna a casa e, forte dell’esperienza meccanica maturata sotto le armi, decide di partecipare ad una corsa automobilistica, assieme all’amico Matteo (Matteo Leoni) per raccogliere i fondi per aprire la propria attività di costruttore di Trattori. Quel che verrà dopo è l’inizio della leggenda di uno dei marchi automobilistici più amato in assoluto.

Accattivante ed intrigante come la peggior favola della buonanotte, il progetto Lamborghini targato Prime Video, muore sul nascere mostrando sin dalle prime battute di che pasta è fatto. Un doppiaggio a dir poco imbarazzante dovrebbe essere il primo campanello di allarme per far comprendere che non si sta assistendo ad un film ma ad un episodio di “Affari a quattro ruote”.

Il filmmaker Bobby Moresco non riesce a dare spessore ai personaggi e sostanza alla pellicola con evidenti segni di mancanza di esperienza che si vanno ad aggiungere ad una disastrosa sceneggiatura, scritta tra l’altro dallo stesso Moresco. Il risultato, ahinoi, è un prodotto insulso che, con il pretesto di narrare la vita di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, propina allo spettatore novanta minuti abbondanti di noia e stereotipi, e questo a prescindere di una comunque ottima fotografia.

Volendo scendere nei particolari, risultato evidenti – quasi raccapriccianti – le imprecisioni tecniche che non sfuggiranno neanche al meno appassionato di motori, un esempio su tutti i CV indicati al posto della cilindrata: ma si è mai sentito di una Fiat Topolino con 500cv che si vuole portare a 650cv limando i cilindri? Pazzesco!

In conclusione, spacciandosi per prodotto di qualità vista la produzione targata Amazon Studios e la campagna pubblicitaria che lo ha preceduto ed annunciato, Lamborghini non è altro che un guazzabuglio di luoghi comuni che non affronta minimamente l’uomo dietro all’imprenditore. Il film non approfondisce i drammi emotivi che hanno coinvolto l’uomo e lo hanno segnato, nel bene e nel male, perdendosi in un insulsa metafora vissuta come sorta di onirica visione del protagonista nel cercare di predominare su Enzo Ferrari (Gabriel Byrne).