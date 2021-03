Lady Gaga e Adam Driver sul set di House of Gucci

La stella Lady Gaga ha diffuso via social la prima foto dal set di House of Gucci, il prossimo film in cui reciterà per la regia di Ridley Scott.

L’immagine in questione arriva dall’account ufficiale della stessa cantante/attrice, e la mostra in compagnia del collega sul set “Adam Driver“, i due nel film daranno vita a Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci. Sullo sfondo la splendida Valle d’Aosta, location della produzione che però sarà trasformata per l’occasione in St. Moritz.

House of Gucci sarà diretto da Ridley Scott, su uno script di Roberto Bentivegna, basato sul libro di Sara Gay Forden intitolato “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”. Il regista produrrà il film insieme alla moglie Giannina Scott con la loro Scott Free. La data d’uscita del film è fissata al 24 novembre 2021.

Nel cast con i protagonisti Lady Gaga e Adam Driver, anche Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Jack Huston e Reeve Carney.

Il 31 gennaio 1997 Patrizia Reggiani veniva arrestata per l’omicidio dell’ex marito, e nel 1998 veniva condannata come mandante. Il processo divenne un caso mediatico, e la Reggiani venne soprannominata “Vedova Nera”. Nel 2000 il tribunale di Milano ridusse la sentenza iniziale da 29 a 26 anni. Quello stesso anno, la donna tentò il suicidio in carcere ma venne salvata. È poi uscita di prigione nel 2017 per buona condotta.