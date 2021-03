La serie tv The Equalizer è stata rinnovata per una seconda stagione

La CBS ha rinnovato per una seconda stagione The Equalizer, la serie tv che ha fatto da reboot al celebre show televisivo andato in onda negli anni ottanta.

La notizia è stata diffusa ieri attraverso un nuovo aggiornamento proveniente da TvLine, ricordiamo a tal proposito che la prima stagione di The Equalizer era andata in onda su CBS lo scorso 7 febbraio. Queste le parole di Kelly Kahl (CEO di CBS Entertainment):

“The Equalizer si è dimostrato più che all’altezza nel compito di coinvolgere gli spettatori e ottenere vittorie la domenica sera. Siamo estremamente orgogliosi di vedere questo eccezionale dramma televisivo, guidato dalla Queen Latifah, farsi strada nel competitivo panorama televisivo e ritornare per una seconda stagione.“

Il pilot di The Equalizer è stato scritto da Andrew Marlowe e Terri Miller, già produttori di Castle, con il creatore dello show originale “Terri Miller” è coinvolto come produttore esecutivo.

Nella nuova serie tv Queen Latifah avrà il ruolo di una figura enigmatica che, così come il protagonista dell’originale show, usa le sue abilità per aiutare chi non ha nessuno a cui rivolgersi, ovviamente in maniera del tutto gratuita. Nel cast, con Queen Latifah, anche Parker Young, Adhir Kalyan, Kelli Goss, Elizabeth Alderfer e Dean Norris.