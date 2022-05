La Warner Bros ha rimosso alcune scene di Amber Heard in Aquaman 2

Il processo che vede contrapposti gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard sta avendo considerevoli ripercussioni sulle loro carriere. Per Depp si è trattato della perdita del ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici, mentre la Heard si è vista ridurre il ruolo di Mera in Aquaman 2.

Stando a quanto affermato dall’attrice durante il processo, il suo ruolo sarebbe stato notevolmente ridimensionato dalla Warner Bros. rispetto alla prima sceneggiatura che le era stata consegnata per non avere “cattiva pubblicità”. Non solo: la Heard ha rivelato inoltre che ha dovuto lottare per restare nel film in quanto sarebbe stata intenzione dei produttori non rinnovare il contratto all’attrice per Aquaman 2 anche a causa di alcuni problemi di chimica tra l’attrice e il protagonista Jason Momoa.

Pare, dunque, che il pubblico vedrà meno Mera nel secondo capitolo dedicato al supereroe targato DC Comics: se mai ci sarà un terzo capitolo, il personaggio di Mera potrebbe essere affidato a un’altra attrice o, peggio, scomparire definitivamente.