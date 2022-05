Elemental é il nuovo film Disney Pixar, in arrivo nel 2023

Pixar Animation Studios ha svelato i primi dettagli del suo ventisettesimo lungometraggio, Elemental, diretto da Peter Sohn (Il viaggio di Arlo) e prodotto da Denise Ream (Il viaggio di Arlo, Cars 2) che arriverà nel 2023.

Elemental: trama

Il film segue le vicende di un’insolita coppia, Ember e Wade, in una città i cui abitanti sono fuoco, acqua, terra e aria, e vivono insieme. L’“ardente” giovane donna e il ragazzo “che segue la corrente” stanno per scoprire qualcosa di fondamentale: quanto hanno davvero in comune.

Elemental concept art by Sohn. © 2022 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Elemental: curiosità

Elemental è un film originale ispirato all’infanzia di Peter Sohn a New York. “I miei genitori sono emigrati dalla Corea all’inizio degli anni Settanta e hanno costruito un frequentato negozio di alimentari nel Bronx”, ha affermato il regista. “Eravamo una delle tante famiglie che si erano avventurate in una nuova terra con sogni e speranze, in un unico crocevia di culture, lingue e piccoli bellissimi quartieri. Questo è quello che mi ha portato a Elemental”.



“La nostra storia è basata sui classici elementi: fuoco, acqua, terra e aria”, ha aggiunto Sohn. “Alcuni elementi si mescolano tra loro, altri no. E se questi elementi fossero vivi?”.

Eternal, il nuovo film Disney Pixar, arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo anno, la sua distribuzione é prevista per giugno 2023.