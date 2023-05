La Sirenetta: I protagonisti nei nuovi characters poster

L’esordio in sala di La Sirenetta è oramai prossimo, ma non per questo la campagna promozionale ha smesso di allietare i tanti appassionati.

In questo nuovo aggiornamento, infatti, vi proponiamo i fantastici characters poster dedicati ai protagonisti del nuovo live action targato Walt Disney Pictures: i poster in questione sono stati rilasciati attraverso i canali social dello studios e vanno apprezzati in coppia, proprio come inseriti all’interno dei singoli tweets qui di seguito.

Ricordiamo che La Sirenetta approderà nelle sale italiane il prossimo 24 maggio, e che la sua release sarà abbinata ad un concorso a premi indetto da UCI Cinemas che trovate a questo nostro indirizzo.

The movie event of the summer, #TheLittleMermaid, swims into theaters this Friday! Get tickets now: https://t.co/7g8jadeVdZ pic.twitter.com/4rMazsymW1 — Disney (@Disney) May 22, 2023

LA SIRENETTA

La Sirenetta è diretto dal candidato all’Oscar® Rob Marshall (Chicago, Il Ritorno di Mary Poppins), con una sceneggiatura del due volte candidato all’Oscar David Magee (Vita di Pi, Neverland – Un sogno per la vita). Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Award® Alan Menken (La Bella e la Bestia, Aladdin), con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award® Lin-Manuel Miranda. Il film è prodotto dal due volte vincitore dell’Emmy® Marc Platt (Jesus Christ Superstar Live in Concert, Grease: Live!), da Lin-Manuel Miranda, dal due volte vincitore dell’Emmy John DeLuca (Tony Bennett: An American Classic) e da Rob Marshall, mentre Jeffrey Silver (Il Re Leone) è il produttore esecutivo.

Il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey (grown-ish) nel ruolo di Ariel; Jonah Hauer-King (Un viaggio a quattro zampe) nel ruolo del principe Eric; Noma Dumezweni (Il Ritorno di Mary Poppins) nel ruolo della regina Selina; Art Malik (Homeland – Caccia alla spia) nel ruolo di Sir Grimsby; con il vincitore del premio Oscar® Javier Bardem (Non è un paese per vecchi) nel ruolo di Re Tritone; e con la due volte candidata all’Academy Award® Melissa McCarthy (Copia originale, Le amiche della sposa) nel ruolo di Ursula.

La Sirenetta racconta l’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.