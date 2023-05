La Sirenetta: Ecco il concorso a premi UCI Cinemas

Il circuito cinematografico UCI Cinemas si prepara per l’uscita al cinema di La Sirenetta attraverso il lancio di un concorso a premi.

Per tutti coloro che acquisteranno un ticket per assistere alle proiezioni dal 24 maggio all’8 giugno, infatti, il circuito UCI Cinemas metterà in palio un esclusivo set della Mattel dedicato al live action Disney. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al comunicato stampa da poco diffuso:

Milano, 3 maggio 2023 – UCI Cinemas dedica agli amanti del magico mondo della principessa Disney la possibilità di partecipare al concorso lanciato per l’arrivo in sala, previsto per il 24 maggio, de La Sirenetta.

Acquistando online sul sito o sull’app di UCI Cinemas un biglietto per assistere alle proiezioni previste dal 24 maggio al 4 giugno e registrandolo entro l’8 giugno sul sito lasirenetta.ucicinemas.it tutti gli spettatori avranno la possibilità di vincere l’esclusivo set della Mattel dedicato al live action, composto da un’Ursula Fashion Doll, una Bambola di Ariel e da Ariel & Sisters, lo speciale cofanetto che include non solo la protagonista ma anche le sue sei sorelle: Aquata, Andrina, Arista, Attina, Adella e Alana.

La Sirenetta racconta l’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre. Il film, diretto da Rob Marshall e distribuito da The Walt Disney Company Italia, e interpretato da Halle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Art Malik, Noma Dumezweni, Javier Bardem, Melissa McCarthy