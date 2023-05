Avatar e Avatar: La via dell’acqua presto in Home Video 4K

Il colossal campione di incassi Avatar: la via dell’acqua sarà disponibile in 4K UHD, Blu-ray 3D, Blu-ray e DVD il 20 giugno prossimo, inoltre nel medesimo giorno anche il primo capitolo della saga dei Na’vi sarà distribuito per la prima volta in versione 4K UHD.

In entambe le versioni Home Video di Avatar e del suo sequel sono previsti contenuti speciali e inediti. Avatar includerà due nuovissime funzionalità bonus che riflettono sulla realizzazione del primo film: “Memories from Avatar” e “Avatar: A Look Back“, mentre Avatar: La via dell’acqua conterrà più di tre ore di contenuti bonus

Il regista James Cameron in una dichiarazione ha affermato:

“Sono grato che il pubblico di tutto il mondo sia andato nei cinema per vedere Avatar: The Way of Water . Ora la mia speranza è che porterai il film a casa e vivrai l’avventura con la tua famiglia nel migliore qualità di visione a casa possibile su 4K Ultra HD.”

Mentre In una featurette dietro le quinte i due principali interpreti discutono della riunione per il sequel di Avatar, in lavorazione già da anni. Zoe Saldaña ha affermato:

“È successo qualcosa di veramente speciale quando ci siamo riuniti per Avatar 2 “,

Mentre Sam Worthington ha aggiunto:

“Zoe e io siamo sempre stati molto vicini, e questo ci ha dato la libertà assoluta di rimbalzare l’uno sull’altro e goderci il viaggio”.

A tal proposito, Cameron ha affermato che le esperienze separate dei due attori nel costruire una famiglia negli anni successivi all’originale li hanno aiutati a prepararsi per il secondo episodio, incentrato sulla famiglia in crescita di Jake e Neytiri, queste le parole del regista:

“Non credo che si siano resi conto di quanto si fossero allenati per questo film negli ultimi 13 anni come genitori. Non avremmo potuto pianificarlo meglio se avessi detto: ‘Quello che ho bisogno che voi ragazzi facciate è trovare qualcuno che amate davvero, sposarvi e avere dei figli e questa è la vostra preparazione per il prossimo film.’ “

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA

La pellicola è stata diretta da James Cameron e sarà seguita da tre sequel che chiuderanno l’epopea cinematografica partita nel 2009 con il primo capitolo. Attualmente La via dell’acqua ha raccolto la bellezza di 2.28 miliardi di dollari divenendo il terzo incasso più alto di sempre nel Box Office Worldwide, dietro rispettivamente al primo Avatar ed a Avengers: Endgame.

Tra i tanti riconoscimenti ottenuti dal film fino ad oggi vanno segnalati l’Oscar per i Migliori Effetti Visivi, le quattro candidature all’Oscar 2023, tra cui Miglior Film e Miglior Scenografia e le due candidature ai Golden Globes. A questo nostro indirizzo è possibile leggere la nostra recensione.

Fonte: People