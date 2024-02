La divisione nazionale di Sony Pictures ha condiviso in rete la versione italiana del trailer di La Profezia del Male (Tarot), l’horror diretto da Spenser Cohen & Anna Halberg.

Il film – come noto – era stato intitolato Horrorscope e nasce sotto il marchio Screen Gems (di proprietà Sony Pictures), esso narra di un gruppo di ragazzi che, incauto e senza alcun rispetto per le regole, vanno incontro ad una maledizione legata ad un mazzo di tarocchi. Questa è la sinossi ufficiale:

“Quando un gruppo di amici viola incautamente la sacra regola della lettura dei Tarocchi – non usare mai il mazzo di qualcun altro – scatenano inconsapevolmente un male indicibile intrappolato nelle carte maledette. Uno dopo l’altro, si troveranno faccia a faccia con il destino e finiranno in una corsa contro la morte per sfuggire al futuro predetto nelle loro letture.”

Nel cast di La Profezia del Male figurano Harriet Slater, Adain Bradley, Avantika e Jacob Batalon, quest’ultimo noto per il ruolo di comprimario nel franchise cinematografico legato a Spider-Man. Il lancio nelle sale USA è atteso per il 10 maggio 2024, il giorno successivo alla release italiana (9 maggio).