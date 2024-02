Box Office USA: venerdì nero per Argylle al botteghino

La commedia d’azione Argylle si avvia ad ottenere uno dei peggiori risultati degli ultimi anni al Box Office USA per un film ad alto budget.

Nonostante un budget da circa 200 milioni di dollari ed un cast stellare formato da attori del calibro di Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson e Bryce Dallas Howard, la commedia d’azione prodotta da Apple Studios ha esordito al botteghino con un venerdì da circa 5,6 milioni di dollari, ed ora viaggia verso un weekend da 16,5 milioni.

Statistiche alla mano, quello di Argylle è il peggior risultato ottenuto da Apple Studios in relazione al budget speso (circa 200 milioni). Il merito di questo non invidiabile score va dato senza ombra di dubbio alle valutazioni negative offerte dalla critica, ma anche alle aspettative del pubblico sul film non esattamente alte.

All’estero le cose non stanno andando meglio: secondo il The Hollywood Reporter, infatti, il film raccoglierà entro domenica sera una cifra stimata di 16,9 milioni di dollari.

La Universal Pictures ha distribuito il film della Apple Studios in cambio di una commissione sugli incassi che, a questo punto, non dovrebbe essere enorme. Argylle è comunque destinata a fare il suo esordio su Apple TV+ dopo la finestra teatrale.