Il regista e sceneggiatore Rian Johnson ha finalmente svelato il titolo del terzo capitolo della saga di successo Knives Out.

Attraverso un breve video di presentazione da poco rilasciato, infatti, Johnson ha affermato che il film approderà in sala – ma anche su Netflix – col titolo “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“. Il video in questione offre riferimenti ai primi due film “Cena con Delitto” e “Glass Onion” ed è accompagnato da una voce fuori campo, quella di Daniel Craig presumibilmente ancora una volta nei panni del detective elegante Benoit Blanc.

“All’inizio uscirono i coltelli. Allora ecco, il vetro andò in frantumi. Ma il mio caso più pericoloso sta per essere rivelato.”

Nessun dettaglio sulla trama è stato riferito, così come nessun dettaglio su cast e data di uscita, e tra l’altro il titolo scelto offre poche soluzioni di ipotesi sulla trama. L’unica cosa certa sarà la presenza di un cast completamente inedito e di una location nuova di zecca. Chiaramente Rian Johnson dirigerà e scriverà per Netflix “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.

