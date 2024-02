Karate Kid: Ben Wang sarà protagonista del nuovo film

Sony Pictures ha mosso passi da gigante in merito all’annunciato nuovo film Karate Kid, ed il nome del protagonista è tra questi.

Il The Hollywood Reporter nei giorni scorsi ha riferito che il ruolo da protagonista è stato affidato a Ben Wang, giovane attore noto per la serie Disney+ “American Born Chinese“. La fonte ha specificato che il casting è durato molto tempo, con migliaia di candidati provenienti da tutto il mondo (solo nelle prime 24 ore sono arrivate 10,000 candidature).

Secondo alcune fonti, la scelta alla fine sarebbe ricaduta su Ben Wang grazie ad un provino eccezionale ed un legame profondo legame con il personaggio. A pesare sulla scelta, inoltre, la conoscenza del mandarino e la bravura in molte forme di arti marziali, tra cui karate, wing chun/kung fu, gumdo, kempo e taekwondo.

Il nuovo film Karate Kid è stato presentato da Sony come una sorta di crossover tra la celebre saga cinematografica e la serie sequel Cobra Kai, la cui sesta stagione è attualmente in produzione. Il film sarà prodotto da Sony Pictures, mentre la regia è stata affidata a Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), da uno script di Rob Lieber. Gli attori Jackie Chan e Ralph Macchio hanno già confermato la loro presenza nel cast.

L’uscita del nuovo Karate Kid è prevista per il 13 dicembre 2024.