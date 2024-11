Empire Magazine ha svelato ieri una nuova immagine esclusiva da Jurassic World Rebirth, il nuovo capitolo della celebre saga.

L’immagine diffusa mostra il nuovo personaggio interpretato nel film da Scarlett Johansson (Black Widow) mentre maneggia uno speciale fucile utile presumibilmente per anestetizzare qualche dinosauro. Sul suo personaggio, il regista Gareth Edwards ha rivelato ad Empire:

Sta cercando un senso alla sua vita dopo aver lasciato l’esercito. E questa opportunità si presenta in modo tale che [dopo] fondamentalmente non dovrebbe mai più lavorare. Ma durante quel viaggio, inizia a mettere in discussione i diritti e gli errori etici di ciò che stanno facendo.

In Jurassic World Rebirth, infatti, la Johansson interpreta Zora Bennett, un’esperta di operazioni segrete incaricata di guidare una squadra in una missione top secret per mettere al sicuro il materiale genetico dei tre dinosauri più grandi del mondo.

Per quanto riguarda le sue emozioni riguardo la realizzazione del film, il regista Edwards ha detto:

Si torna a ciò che amavo dell’originale. Con un imbarazzo di ricchezze di diversi scenari di tipo set-piece e momenti di azione tesi e divertenti. C’erano molte opportunità come regista di divertirmi molto e provare a giocare con il pubblico.

Jurassic World Rebirth | Note di Produzione

Jurassic World Rebirth è stato diretto da Gareth Edwards (Godzilla), con Steven Spielberg che produce attraverso Amblin Entertainment, e Frank Marshall e Patrick Crowley che producono attraverso Kennedy-Marshall. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Sara Scott e il direttore creativo dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell hanno supervisionato il progetto per Universal Pictures.

Scarlett Johansson interpreta Zora Bennett, un’esperta di operazioni segrete incaricata di guidare una squadra in una missione top secret per mettere al sicuro il materiale genetico dei tre dinosauri più grandi del mondo. Jonathan Bailey interpreta il paleontologo Dr. Henry Loomis, con Mahershali Ali nel ruolo del caposquadra più fidato di Zora, Duncan Kincaid. Altri nel cast includono Rupert Friend nel ruolo del rappresentante della Big Pharma Martin Krebs e Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo di Reuben Delgado, il padre della famiglia civile naufragata.

Da tempo, invece, è oramai noto che il vecchio cast della saga non farà parte del nuovo film. La release del film è stata fissata per il 2 luglio 2025.

