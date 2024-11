La rivista Empire Magazine ha svelato i first look di alcuni dei film più attesi della prossima stagione, tra cui Dragon Trainer, la versione live action.

L’immagine in esclusiva mostra il protagonista Hiccup “in carne ed ossa” finalmente, col volto del giovane attore Mason Thames. Nessuna traccia al momento dello stile scelto dai produttori per il drago co-protagonista Sdendato e degli altri draghi del piccolo villaggio di Berk. Oltre all’immagine in esclusiva, Empire ha anche riportato alcune dichiarazioni del regista Dean DeBlois sul passaggio dal live animation al live action:

È così elevato in termini di posta in gioco: avere un drago completamente credibile e fotorealistico che pesta i piedi cercando di ucciderlo.

Sulla scelta di Thames per il ruolo di Hiccup:

C’era un po’ di imbarazzo, ma anche una vulnerabilità in lui che [deriva] dal fatto che aveva 15 anni quando lo abbiamo provinato.

Dragon Trainer | Note di Produzione

Dean DeBlois ha scritto e diretto il film, con Marc Platt e Adam Siegel in cabina di produzione. Il cast scelto per la versione live action vedrà il ritorno di Gerard Butler – già doppiatore nella trilogia animata – nel ruolo di Stoick, con Mason Thames che vestirà il ruolo del coraggioso Hiccup, e Nico Parker come Astrid. Di recente, inoltre, Nick Frost ha firmato per dare volto a Skaracchio Ruttans. Nel cast anche Ruth Codd.

TRAMA: La storia seguirà quanto accaduto nel primo film animato, con Hiccup che incontra per caso un drago nero che chiamerà Sdentato e diventerà suo amico, nonostante tra draghi e vichinghi ci sia del risentimento da tempo.

Dragon Trainer approderà nelle sale USA dal 14 marzo 2025.

