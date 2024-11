Dopo aver ottenuto un enorme successo in tutto il globo con Godzilla Minus One, il regista Takashi Yamazaki girerà Grandgear, il suo primo film in lingua inglese.

Deadline ha riferito che Sony Pictures ha vinto una sontuosa asta per aggiudicarsi i diritti del misterioso film dal titolo Grandgear, che produrrà in collaborazione con la Bad Robot di J.J. Abrams e Glen Zipper. Il regista Takashi Yamazaki è stato scelto per dirigere. Nessun dettaglio sulla trama del film è stato riferito dalla fonte al momento.

Grandgear rappresenta il primo film in assoluto di un regista – Takashi Yamazaki – apprezzato in Giappone, e non solo per l’incredibile successo ottenuto con Godzilla Minus One. Ricordiamo, a tal proposito, che Godzilla Minus One ha ottenuto il premio Oscar per i Migliori Effetti Visivi (sempre realizzati da Yamazaki), è stato uno dei migliori film su Godzilla recensiti dalla critica internazionale (la nostra recensione), ed ha raggiunto il maggior incasso della storia del franchise targato Toho. Tra l’altro è in produzione un sequel, e chiaramente Yamazaki sarà ancora regista (la notizia a questo indirizzo).

Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.

