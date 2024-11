Il film horror francese Under Paris è stata una delle sorprese del 2024 su Netflix, ed è per questo che il colosso dello streaming ha pensato ad un sequel.

Diretto dallo specialista Xavier Gens, e distribuito su Netflix questa estate, Under Paris ha ottenuto il miglior lancio in piattaforma per un film non in lingua inglese (oltre 102,3 milioni di visualizzazioni), un dettaglio non da poco che sembra aver convinto i produttori a mettere in cantiere un sequel. A confermare la notizia è stato in questi giorni un report di Variety.

Come riporta la fonte, per Under Paris 2 tornerà il regista Gens, ma anche gli interpreti principali, tra cui la vincitrice dell’Oscar “Bérénice Bejo” e Nassim Lyes. Le riprese dovrebbero partire a settembre 2025, o qualche mese più tardi. Nessun dettaglio riguardo la trama è stata anticipata ma, visto il finale apocalittico del primo film, è possibile che Under Paris 2 possa partire in effetti da quel punto critico per l’umanità.

Under Paris (titolo originale Sous la Seine) racconta di Sophia (Bérénice Bejo), studiosa interessata al comportamento delle creature marine, e delle sue analisi riguardo un curioso esemplare di squalo mako, cresciuto oltre il dovuto. Nel 2021, a seguito di un tentativo di prelievo di campioni biologici andato male, Sophia perde il marito e alcuni collaboratori e decide di dedicarsi ad altro. Nel 2024, però, l’ombra della tragedia di tre anni prima incombe nuovamente quando un ambientalista le rivela che lo squalo carnefice si trova, inspiegabilmente, ad attraversare il fiume Senna.

