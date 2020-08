Judas and the Black Messiah, il trailer del film con Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield

La Warner Bros Pictures ha diffuso il trailer di Judas and the Black Messiah, il film di Shaka King con protagonisti Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield.

Il film è basato su una storia vera, ossia sull'assassinio dell'attivista Fred Hampton. Hampton fu il leader del movimento delle Pantere Nere e venne ucciso dalla polizia di Chicago all’età di 21 anni nel 1969. Il movimento nacque allo scopo di sostenere l’emancipazione degli afroamericani e di porre fine alla brutalità della polizia nei confronti della gente nera.

Oltre a Kaluuya e Stanfield (che hanno collaborato precedentemente in Get Out - Scappa di Jordan Peele), il cast include Jesse Plemons, Dominque Fishback, Ashton Sanders, Algee Smith, Lil Rel Howery, Jermaine Fowler, Martin Sheen, Robert Longstreet, Darrell Britt-Gibson, Dominique Thorne, Caleb Eberhardt e Amari Cheatom.

Judas and the Black Messiah è prodotto da Shaka King, Ryan Coogler e Charles D. King. La sceneggiatura è stata curata dallo stesso King e con la collaborazione di Will Berson.

Inizialmente, il film era atteso nelle sale per il 21 agosto 2020, ma a causa del COVID-19 è stato rimandato al 2021.

IL TRAILER